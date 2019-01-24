Азербайджанские товары представлены на выставке в Берлине

24 января 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские товары представлены на традиционной выставке «Международная зеленая неделя» в Берлине, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики.

На выставке при поддержке министерства экономики, и при организации Азербайджанского фонда экспорта и инвестиций 14 азербайджанских компаний на едином стенде "Made in Azerbaijan" представляют вина и другие алкогольные напитки, лечебные травяные чаи, кондитерские изделия, сухофрукты и другие товары.

Стенд «Made in Azerbaijan», созданный с особым вкусом и дизайном, вызывает интерес у посетителей выставки.

Выставка продлится до 27 января

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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