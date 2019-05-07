В Нур-Султане откроется Торговый дом Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В столице Казахстана Нур-Султане в сентябре 2019 года откроется Торговый дом Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно сообщению, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в Баку встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдадом Амреевым.

В ходе встречи была обсуждена текущая деятельность ССТГ, а также были проведены беседы по расширению дальнейших отношений в рамках сотрудничества.

Было отмечено, что в рамках деятельности ССТГ страны-члены Совета успешно развивают отношения в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, создавая большие возможности для расширения сотрудничества между малыми и средними субъектами предпринимательства.

На встрече также была обсуждена значимость создания Азербайджаном торговых домов в рамках принятых механизмов для стимулирования экспорта. В результате проделанной работы были открыты торговые дома в ряде зарубежных стран, которые показывают высокие результаты. Было отмечено, что в сентябре текущего года откроется очередной торговый дом в городе Нур-Султан.

Также во время встречи были обсуждены такие вопросы как организация бизнес-форума в рамках VII саммита ССТГ, который пройдет в октябре 2019 года в Азербайджане, создание Торгово-промышленной палаты, совместного инвестиционного фонда и другие вопросы.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

Twitter: @1nasirzade

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