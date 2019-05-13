Медучреждения в Азербайджане могут получить дополнительное финансирование в рамках ОМС

13 мая 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Медицинские учреждения, работающие в соответствии со стандартами качества медицинских услуг, смогут получить дополнительное финансирование от Государственного Агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в соответствии с индексом качества, сообщили Trend в агентстве.

Было отмечено, что Агентство совместно с министерством здравоохранения приступило к работе над стандартами качества медицинских услуг, оказываемых в государственных медицинских учреждениях, с целью их соответствия международным стандартам.

"В течение 2020 года предусмотрено внедрение 20 стандартов, а в последующие годы планируется довести количество стандартов до 200", - отметили в агентстве.

Как сообщили в агентстве, в настоящее время ведется работа по подготовке набора услуг, доступных населению в рамках обязательного медицинского страхования, а также по определению тарифов на медицинские услуги.

"Также одной из важных задач является регулирование доходов работников здравоохранения в соответствии с требованиями рынка труда. В настоящее время работа в этом направлении близится к концу", - сказали в Госагентстве.

Далее в Агентстве по ОМС отметили, что была проведена предварительная оценка медицинских учреждений и, как следствие, разработан план мероприятий по работе на 2019 год.

"В соответствии с планом мероприятий предусматривается проведение необходимой работы по цифровизации медицинских учреждений и широкому внедрению информационных технологий. Наряду с этим, в целях обеспечения перехода медицинских учреждений к системе обязательного медицинского страхования планируется проведение ряда тренингов с целью повышения знаний и совершенствования навыков медицинских работников", - отметили в агентстве.

Напомним, что с конца 2016 года в стране реализуется пилотный проект по ОМС, который в настоящее время охватывает город Мингячевир, а также Евлахский и Агдашский районы республики.

В опросах, проведенных с целью выявления отношения жителей к применению ОМС, положительное мнение высказали 88 процентов респондентов в Мингячевире, 79 процентов - в Евлахе и 86 процентов - в Агдаше.

С 2020 года во всем Азербайджане начнется внедрение обязательного медицинского страхования

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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