Центробанк Азербайджана и SECO подписали меморандум

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о взаимопонимании между председателем правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльманом Рустамовым и заместителем директора Госсекретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) по Южному Кавказу Симоной Хеберли, сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Как сообщается в информации, во время встречи между сторонами были обсуждены вопросы технической поддержки в рамках имплементации второй фазы (BCC II) программы поддержки "Двусторонняя помощь для центральных банков и повышение способностей", охватывающей 2019-2022 годы.

Ожидается, что женевское высшее учебное заведение “Geneva Graduate İnstitute”, являющееся агентом-исполнителем в рамках программы, предоставит техническую помощь в анализе и реализации денежно-кредитной политики, макроэкономической статистики и прогнозирования и в других областях.

Было также отмечено, что SECO оказал техническую помощь в таких направлениях, как прогнозирование инфляции, трансмиссия процентной политики, финансовая стабильность, политика курса и монетарная экономика и создание системы обширного мониторинга реального сектора.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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