Таможенный комитет Азербайджана увеличил отчисления в госбюджет более чем на 14%

10 июня 2019 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В мае 2019 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет 341,6 миллиона манатов, что на 14,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на статистические данные ведомства.

Поступления в госбюджет по линии Госкомтаможни формируются по четырем направлениям: таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог и дорожный налог.

В мае текущего года таможенные пошлины составили 89,13 миллиона манатов, или 26,1 процента от всех поступлений, НДС – 228,7 миллиона манатов (66,9 процента), акцизы –20,1 миллиона манатов (5,9 процента), дорожный налог - 3,6 миллиона манатов (1,1 процента).

В январе-мае текущего года по сравнению с пятью месяцами прошлого года поступления от таможенных пошлин выросли на 18,3 процента, от НДС - на 31,2 процента, от акцизов – в два раза, а от дорожного налога – на 17,8 процента.

В январе-мае 2019 года поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджана составили 1,73 миллиарда манатов.

Официальный курс на 10 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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