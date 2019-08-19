Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана проводит очередной аукцион (ФОТО)

19 августа 2019 18:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана продолжает проведение аукционов с применением инновативных методов. На аукционах, которые проводятся с целью приватизации государственного имущества, граждане могут принять участие как в онлайн режиме, так и физически.

На следующем аукционе, назначенном на 17 сентября, будут выставлены на торги в целом 57 единиц государственного имущества, в том числе 42 малых госучреждения и нежилые площади, 15 акционерных обществ, передает в понедельник Trend со ссылкой на комитет.

В числе акционерных обществ есть предприятия таких сфер, как транспорт, строительство, ремонт, производство, услуги и другие, в том числе "Кюрдамир Агротехсервис", "Хазар Автотранспорт", "Загатальский фундук". Пакеты акций в пределах 30-45 процентов.

Для онлайн-участия в аукционе нужно перейти по ссылке .

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана проводит очередной аукцион (ФОТО)
  • Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана проводит очередной аукцион (ФОТО)
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