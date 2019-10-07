IFC представит в Азербайджане новую платформу агрофинансирования

7 октября 2019 09:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) представит в Азербайджане новую платформу по управлению рисками в сфере сельского хозяйства, сообщает Trend со ссылкой на слова главного специалиста IFC Лейлы Гусейнли, выступившей на инвестиционной ярмарке "Развитие микрофинансирования в Азербайджане"

Гусейнли сообщила, что новая платформа CLARA охватывает 40 продуктов. Каждый из них представляет собой определенный механизм управления рисками в сфере сельского хозяйства в соответствии с реалиями Азербайджана.

CLARA (Инструментарий анализа кредитоспособности агро-клиентов на базе денежных потоков), представляет собой новый интернет-сервис, предназначенный для быстрой и эффективной оценки производственных рисков в сельском хозяйстве. Сервис помогает сделать прогнозные расчеты для фермерских хозяйств на основании технологических карт по производству различной сельскохозяйственной продукции. Технологические карты, содержащие необходимые сведения и инструкции по производству различной сельскохозяйственной продукции, будут храниться в базе данных сервиса.

Инструмент CLARA был разработан в рамках проекта IFC, направленного на улучшение доступа к финансированию фермеров и представителей малого и среднего бизнеса.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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