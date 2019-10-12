В Азербайджане начался сбор хлопка, посаженного на основе инновационной китайской технологии

12 октября 2019 20:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Ширванской опытной станции начался сбор урожая хлопка, посаженного с использованием инновационных китайских технологий.

Как передает Trend со ссылкой на начальника управления министерства сельского хозяйства Имрана Джумшудова, на десяти гектарах в Уджаре используют китайские технологии высаживания хлопка.

По его словам, прогнозируется, что с каждого гектара будет получено 70-80 центнеров урожая. На этой площади было применено лазерное боронование на основе китайской технологии. Преимущества этого метода заключаются в том, что лазерное боронование предотвращает повторную засолку почвы, экономит воду, способствует равномерному всходу семян, в результате чего повышается урожайность.

Начальник управления министерства сообщил, что техническое преимущество нового метода заключается в том, что за один шаг можно выполнить три операции. В то же время новая инновационная технология характеризуется высокой плотностью на гектар. Так, на каждый гектар засеяно по 200-220 тысяч семян с расстоянием между рядами в 90 сантиметров. Для сравнения, на участках, возделываемых традиционными способами, засеяно вдвое меньше - по 100-110 тысяч семян.

Одним из преимуществ, по словам Джумшудова, также является предотвращение испарения из почвы и создание запаса влаги. Использование полиэтиленового покрытия при посадке и выращивании хлопка по китайской технологии ограничивает развитие сорняков. Кроме того, полиэтиленовое покрытие создает хороший температурный режим для развития семян, что позволяет осуществлять ранний посев.

Также были созданы хлопководческие хозяйства по греческой модели в Тертере и Сальяне, и по турецкой - в Бейлагане.

В настоящее время основной целью является достижение реализации на более обширных территориях пилотных проектов, позволяющих обеспечить высокую производительность в этой сфере. В связи с этим, учителям и студентам Азербайджанского государственного аграрного университета предусматривается предоставление подробной информации о выращивании хлопка на основе китайской технологии, а также демонстрация преимуществ этого инновационного метода компаниям, занимающимся хлопководством.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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