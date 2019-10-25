Замглавы МИД России: Уверены, что Азербайджан эффективно выполнит роль председателя Движения неприсоединения

БАКУ/Trend/ - Уверены, что Азербайджан эффективно выполнит свою роль председателя Движения неприсоединения.

Как сообщает пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который проходит в Баку.

Замминистра отметил, что Россия считает Азербайджан надежным партнером, который проводит сбалансированную политику. Далее, он указал на особую роль Движения неприсоединения в урегулировании конфликтов.

Отметим, что XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения продолжится до 26 октября.

До саммита 21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц, а 23-24 октября - встреча глав МИД.

Представители 158 стран и международных организаций участвуют в саммите. В мероприятии также участвуют министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре. Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов.

Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.