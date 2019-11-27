Узбекистан обяжет цементные заводы установить станции по анализу уровня загрязнения воздуха

БАКУ/Trend/ - Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана планирует обязать все действующие предприятия по производству цемента установить станции по отбору и анализу проб на источниках загрязнения атмосферного воздуха, следует из проекта постановления Кабинета Министров, сообщает Trend со ссылкой на Национальную базу законодательства Узбекистана - портал Lex.uz.

«Обязать все действующие в Узбекистане предприятия по производству цемента до первого января 2022 года установить автоматические станции по отбору и анализу проб на источниках загрязнения атмосферного воздуха, а также стационарные пункты наблюдения (посты) на прилегающей к ним территории, за счет средств хозяйствующих субъектов», – говорится в документе.

В случае невыполнения этого требования, в отношении заводов будут применяться соответствующие меры, вплоть до приостановления их деятельности.

Кроме того, документом предлагается в обязательном порядке включить с первого января 2020 года все предприятия по производству цемента в перечень хозяйствующих субъектов, подлежащих мониторингу источников загрязнения.

Отметим, что согласно отчету Международной организации AirVisual, которая занимается мониторингом качества воздуха, Узбекистан занимает 16-е место в рейтинге стран с наиболее загрязненным воздухом за 2018 год.

Согласно критериям AirVisual, концентрация примесей в воздухе в Узбекистане приемлема, однако чувствительным к загрязнению людям следует беречь здоровье.

С 2006 года показатели индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) в Ташкенте колеблются на уровне 3,32−4,96 балла. За первый квартал 2019 года предельно допустимая концентрация (ПДК) по диоксиду азота в столице составили 0,8 (0,97 за аналогичный период 2018 года), диоксиду серы — 0 (0,6), аммиаку — 3,0 (2,3), оксиду азота — 0,2 (0,29), пыли — 0,7 (0,96), оксиду углерода — 0,7 (0,65), фтористому водороду — 0,6 (0,58), формальдегиду — 0,016 (0,024).

Уровень загрязнения городского атмосферного воздуха измеряется индексом загрязнения атмосферы (ИЗА). Значения ИЗА менее 5 баллов соответствуют пониженному уровню загрязнения. ИЗА рассчитывается путем сравнения наблюдаемых концентраций загрязняющих веществ, с установленными для них предельно допустимыми концентрациями (ПДК), значения которых выше 1,0 потенциально опасны для здоровья населения.

Согласно замерам Узгидромета, за последние 10 лет для Ташкента характерно фоновое загрязнение пылью, превышающее среднесуточные ПДК в 1,3−2,7 раза, диоксидом азота — в 1,3−2 раза. Превышение ПДК в течение года в 10,4−42,7 процента случаев фиксируется в жаркий засушливый безветренный летне-осенний период.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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