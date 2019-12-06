Минсельхоз Азербайджана о внедрении электронной системы EKTIS

6 декабря 2019 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В информационной системе электронного сельского хозяйства (EKTIS) с начала года зарегистрировано более 350 тысяч фермеров.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства, заявил заместитель министра сельского хозяйства Ильхам Гулиев в ходе встреч в Бардинском и Евлахском районах.

Гулиев также отметил, что для внедрения и широкой популяризации системы, во всех районах страны созданы мобильные группы, члены которых едут в деревни и оказывают фермерам техническую и прочую поддержку.

На сегодняшний день министерство сельского хозяйства в рамках внедрения информационной системы провело встречи в 20 районах. Встречи, отметил замминистра, охватят все регионы Азербайджана.

«Министерство сельского хозяйства в своей деятельности основывается на принципах близости к фермерам, прозрачного и эффективного управления и применения инноваций. Электронная сельскохозяйственная информационная система объединяет эти принципы в обобщенном виде. Все три принципа предназначены для предоставления более качественных услуг фермерам, делая их более доступными для сельскохозяйственных производителей» - подытожил Гулиев

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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