Орхан Мамедов: У Азербайджана широкий потенциал предпринимательства в сфере творчества и культуры

БАКУ /Trend/ - Потенциал сектора “творчество и культура” в экономике Азербайджана широк.

Как передает в четверг Trend с мероприятия, об этом на бизнес-форуме, посвященном текущей ситуации и перспективам в сфере культуры и искусства сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов.

По словам Мамедова, в развитых странах мира доля творческих и культурных отраслей в ВВП превышает пять процентов и также достаточна высока в структуре занятости. В Азербайджане же пока рано говорить о таких показателях.

Председатель агентства сказал, что традиционные сферы в Азербайджане, такие как различные виды ремесел, музыкальное искусство, кино, живопись, фотоискусство и так далее, могут сыграть ключевую роль в формировании этого сектора как ориентированного на бизнес и приносящего доход.

«Мы хотели бы сделать несколько предложений от нашего Агентства, которое поддерживает предпринимателей, исходя из их интересов. Предлагаем создать рабочую группу, в которой представлены государственные учреждения и частный сектор, для реализации потенциала развития и принятия скоординированных мер в традиционных сферах творческой и культурной промышленности в нашей стране, в которых мы имеем сравнительное преимущество. Считаем, что в рамках этого формата должны быть собраны предложения по дальнейшему развитию сферы, определены цели, а также разработана конкретная дорожная карта для их достижения», – сказал Мамедов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili