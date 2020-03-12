Осуществлена первая перевалка картофеля из Махачкалинского порта в порт Туркменбаши

БАКУ/Trend/ - Махачкалинский морской торговый порт, который является единственным незамерзающим и глубоководным портом России на Каспии, впервые начал перевалку картофеля в порт Туркменбаши, сообщает Trend, со ссылкой на новостное агентство ТАСС.

Было экспортировано боле 2 тысяч тонн груза по терминалам сухопутной гавани, однако на этой цифре они не останавливаются, так как еще одно судно, на борт которого погрузят более 3 тысяч тонн картофеля - "Туркменистан" - на рейде ждет команды на швартовку.

По словам генерального директора ММТП Мурада Хидирова, Махачкалинский порт располагает полным комплексом технологического оборудования для осуществления экспортно-импортных операций.

"Торговый порт дальше будет расширять взаимовыгодные экономические контакты с предпринимателями из Туркменистана", - отметил гендиректор. Также он подчеркнул, что в прошлом году было отгружено более 2 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, однако к 2020 году объем этой перевалки собираются увеличить.

В октябре прошлого года ММТП впервые начал перевалку подсолнечного масла.

Хотим отметить, что Махачкалинский морской торговый порт начал свою деятельность в 1870 году в городе Порт-Петровск (ныне Махачкала). Он стал лидером среди портов страны по динамике роста. Объем перевалки грузов составил более 4,7 миллиона тонн - это означает, что он вырос в 1,9 раза. Этот порт принимает суда длиной до 150 метров и осадкой до 4,5 метров.

Инфраструктура порта включает: сухогрузную гавань, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров, железнодорожный и автопаромный терминалы, а также зерновой терминал.