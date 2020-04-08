"Астарачай" занимает значительную территорию чайных плантаций Азербайджана

БАКУ/Trend - На сегодняшний день ООО "Астарачай" по линии AZPROMO реализует экспорт и продажу товаров в торговых домах Азербайджана за рубежом, сообщил Trend директор компании Илькин Алекберли.

По его словам, в 2019 году экспорт чая из Азербайджана осуществлялся в Кувейт, Латвию, Польшу и Казахстан. На этом компания не собирается останавливаться и в планах расширить географию экспорта в 2020 году.

"Общая площадь чайных плантаций в Азербайджане составляет 1140,5 гектара. Из них 450 гектаров принадлежат "Астарачай".

Как отметил Алекберли, в 2019 году общий урожай зеленых листьев компании составил 120 тонн. После обработки было получено 30 тонн черного чая.

"Сырье для производства чая обеспечивается нашими чайными плантациями в Астаринском и Лянкяранском районах Азербайджана. ООО "Астарачай" - единственная компания в Азербайджане, которая производит чай в таком объеме, - отметил Алекберли.

"При выращивании не используются пестициды и гербициды, а при переработке - различные добавки. Чайные листья выращиваются в экологически чистых условиях.

Алекберли отметил, что продукты "Астарачай" доступны во всех сетевых маркетах на территории Азербайджана, в том числе Bravo, Araz Supermarket, Bazarstore и других.

Напомним, что производитель натурального чая, ООО "Астарачай", было учреждено в 2010 году. Чайная фабрика обладает сертификатами ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 и ISO 22000.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)