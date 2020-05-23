ЕБРР поддерживает чайную индустрию Азербайджана

Бизнес 23 мая 2020 16:26 (UTC+04:00)
ЕБРР поддерживает чайную индустрию Азербайджана

БАКУ/Trend – При условии надлежащей поддержки, включающей государственные и частные инвестиции и передачу ноу-хау, можно наблюдать оживление чайной индустрии в Азербайджане и Грузии, сказал эксперт в области чайного производства Джон Снелл, сообщает Trend со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организация Объединенных Наций (FAO).

По его словам, в последние годы Азербайджан продолжает предпринимать шаги по оживлению сектора по производству и реализации чая, созданию благоприятных условий для его выращивания и увеличению запасов.

"Чайные кусты живут один век и более, и при хорошем уходе могут быть повторно задействованы в производстве, что в настоящее время практикуется в Грузии и Азербайджане”, - сказал эксперт.

Как отметил Снелл, в обеих странах были созданы новые чайные плантации, где производится особый чайный лист, припоминая времена Лао Джонджао, чей грузинский чай завоевал золотую медаль на Парижской выставке EXPO 1900 года.

FAO в партнерстве с ЕБРР изучили чайный сектор в Грузии и Азербайджане с целью информирования потенциальных инвесторов о возможностях и рисках.

В соответствии с исследованиями, была получена информация об этом секторе, включая потребление, производство и тенденции в торговле. Кроме того, при исследовании были выявлены условия для сохранения экологической устойчивости производства в данной индустрии с учетом изменения климата, а также потенциально доходные возможности в процессе выращивания и производства чая.

По словам Снелла, обе страны имеют достаточные запасы чайных кустов, чтобы страны могли производить качественный чай. В течение шестимесячного периода созревания чайные листья имеют тенденцию накоплять необходимые силы, что позволяет получать первые и вторые побеги исключительного качества, напоминающие знаменитые листья штата Дарджилинг в Индии.

Длительный период покоя чайных кустов при низкой влажности предотвращает появление вредителей и, таким образом, позволяет производителям не беспокоиться о пестицидах и облегчает производство натурального чая.

50-процентный рост потребления чая с 2008 года подтверждает, что Азербайджан - страна любителей чая. Проведение с потребителями разъяснительной работы об особенностях качества азербайджанского чая может способствовать удовлетворению огромного внутреннего спроса.

Директор Инвестиционного центра FAO Мохамед Манссури сказал, что целью проводимых исследований является продвижение ответственных сельскохозяйственных инвестиций для обеспечения устойчивого и инклюзивного роста отрасли.

«Повышение качества чая вместе со снижением стоимости производства, может сделать грузинский и азербайджанский чай более конкурентоспособным как внутри этих стран, так и за их пределами. Это может также способствовать созданию интересных возможностей для мелких производителей чая и предприятий для выхода на новые, более высокодоходные, рынки», - сказал он.

Наталья Жукова, директор департамента по агробизнесу ЕБРР, отметила, что у обеих стран есть преимущество - близость к крупным рынкам сбыта - странам ЕС и бывшего Советского Союза.

«Международный рынок чая продолжает развиваться, тенденции свидетельствуют о высоком спросе на различные качественные чайные продукты, такие как улун или белый листовой чай. Обеспечив повышение качества продукции и эффективности на протяжении всей цепочки поставок, а также диверсификацию производства, Грузия и Азербайджан смогут многое предложить любителям чая, и мы готовы обеспечить поддержку этой отрасли для дальнейшего роста», - подытожила она.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: Fidan_Babaeva

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