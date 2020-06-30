Микаил Джаббаров: Мы должны привыкнуть жить и работать в новых условиях

БАКУ /Trend/ - Негативные последствия пандемии для Азербайджана могут длиться долго.

Об этом, как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, на состоявшемся сегодня брифинге сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, общество и предприниматели должны адаптироваться к новым требованиям, так как еще не известно, когда закончится пандемия. Министр отметил, что предприниматели должны научиться работать в новых условиях, в соответствии с новыми санитарно-карантинными и социально-поведенческими правилами.



"Чем раньше объекты торговли и услуг привыкнут к новым правилам, тем лучше это скажется на их бизнесе" - сказал Джаббаров, отметив, что важно донести до предпринимателей важность соблюдения этих правил.

"Мы не должны забывать, что мы все живем в одной стране, и будущий уровень жизни населения будет зависеть от нашего поведения. Мы должны привыкнуть жить и работать в новых условиях", - подчеркнул министр.

Он также выразил уверенность в том, что совместными усилиями бизнес постепенно восстановит экономические потери.

(Текст: Эльдар Джанавшили)