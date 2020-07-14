В Азербайджане значительно сократилось число нарушений карантинных правил в сферах торговли и услуг - министерство
БАКУ/Trend/ - В целях контроля за соблюдением специальных карантинных правил, установленных решениями Кабинета Министров Азербайджана, в сферах торговли, услуг и производства, разрешенных к деятельности, министерством экономики с 22 мая проводятся мониторинги.
Об этом сообщает Trend, со ссылкой на министерство экономики.
Как отмечается в сообщении, относительно первого дня проведения мониторинга число объектов-нарушителей значительно сократилось.
По состоянию на 13 июля среди всех объектов, где были проведены мониторинги 9,9 процента нарушений были выявлены в Баку, 15,8 процента - в других городах и регионах страны.
«Группами по мониторингу объектов, а также промышленных предприятий до сих пор были проведены проверки в 16133 объектах предпринимательства, в 6778 которых (42 процента) были выявлены нарушения»,- говорится в сообщении.
По данным ведомства, начиная с четвертого июля, карантинные меры еще более ужесточены для субъектов предпринимательства и их должностных лиц.
«Если в первые дни, когда начались мониторинги, в подавляющем большинстве объектов выявлялись нарушения, то в настоящее время таких случаев стало значительно меньше», - подчеркнули в ведомстве.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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