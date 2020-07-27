Honda зарегистрировала новый суббренд для внедорожных спецверсий (ФОТО)

Компания Honda готовится к выпуску заводских спецверсий, ориентированных для преодоления бездорожья, передает Trend со ссылкой на Motor.ru.

Японская марка зарегистрировала в США новый суббренд Trailsport — ожидается, что так будут обозначаться адаптированные к офф-роуду модификации кроссоверов CR-V, HR-V, Pilot, Passport, а также пикапа Ridgeline.

В описании к патентной заявке на товарный знак Trailsport разъясняется, что новым именем могут называться и автомобили, и их конструктивные элементы. Можно предположить, что сочетание Honda Trailsport будет применяться и к специальным запасным частям, и к доработанным японской маркой вседорожникам.

Компания Honda никак не комментирует регистрацию суббренда, но американская пресса предполагает, что обозначение Trailsport может стать аналогом пакета Z71 от Chevrolet, то есть доработка сведётся к установке «грязевых» шин и защиты днища, перенастройке подвески, более практичному оформлению кузова и салона, специальному декору и появлению дополнительных опций.

Компания Honda не раз разрабатывала прототипы кроссоверов с акцентом на путешествия, однако серийными концепты не становились. Однако отличные продажи рамных внедорожников на североамериканском рынке и мода на активный отдых может побудить японскую фирму расширить линейку моделей.