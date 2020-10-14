Посол Японии в Азербайджане посетил Сумгайытский химический промышленный парк

БАКУ/Trend/ - Посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада посетил Сумгайытский химический промышленный парк.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По данным, сотрудникам посольства продемонстрировали видеоролик, отражающий деятельность промышленных парков, проинформировали о созданных в Азербайджане промышленных парках, созданных здесь благоприятных условиях для предпринимателей,а также применяемых льготах.

На встрече также состоялась презентация на тему деятельности "Азербайджанской инвестиционной компании".

В заключение делегация Посольства Японии ознакомилась с работой, проделанной на территории Сумгайытского химического промышленного парка, производственным процессом на заводе по производству стальных труб Azertexnolayn.

Отметим, что на предприятиях Azertexnolayn используются технологии многих передовых стран, в том числе Японии.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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