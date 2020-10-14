Казахстанский горно-металлургический сектор сумел адаптироваться к новым реалиям - МИИР

40 ведущих горнодобывающих компаний Казахстана имеют хорошие шансы справиться с нынешними потрясениями. Об этом заявил председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК Марат Карабаев в ходе онлайн-конференции «Новые реалии горно-металлургической отрасли Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ», передает Trend.

«Одним из главных последствий пандемии для всего мира является спад глобальной экономики. Но анализируя прошедшие 9 месяцев 2020 года, следует отметить, что 40 ведущих горнодобывающих компаний Казахстана имеют хорошие шансы справиться с этими потрясениями, чему способствуют своевременная поддержка государства в пандемический период, успешная деятельность в прошедшем 2019 году и значительные капитальные вложения в отрасль», - сказал Марат Карабаев.

Спикер отметил, что можно с уверенностью заявить, что казахстанский горно-металлургический сектор сумел адаптироваться к новым реалиям и стабильно движется в сторону модернизации в новых реалиях. Этого удалось добиться благодаря применению новейших технологических инноваций и цифровых решений.

«Благодаря грамотному менеджменту, в целом получилось не допустить резкого снижения объема выпуска продукции, сохранить рабочие места и продолжить реализацию инвестиционных проектов практически в полном объеме», - добавил Марат Карабаев.

По его словам, отрасль не показывает спада и остается на том же уровне что была в 2019 году.

«В период пандемии, на мой взгляд, это очень хороший показатель. Цифровизация и наилучшие доступные технологии в компаниях ГМК, это не следование модным тенденциям, а ключевой инструмент достижения национальной конкурентоспособности, о которой говорил Президент в своем обращении. Взаимовыгодное сотрудничество между промышленностью и IT-отраслью позволят сформировать современные цифровые технологические платформы, которые могут стать движущей силой в постпандемический период», - резюмировал Марат Карабаев