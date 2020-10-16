Продажи сторонних продавцов на Amazon в Prime Day достигли рекорда, превысив $3,5 млрд

Ежегодное мероприятие Amazon - Prime Day - в этом году принесло рекордную выручку сторонним продавцам, работающим на платформе интернет-ритейлера, – более $3,5 млрд, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Распродажи для клиентов сервиса Prime прошли в 19 странах 13-14 октября. Обычно мероприятие проходит летом, но в этом году оно было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Amazon обычно не раскрывает полностью данные о продажах в Prime Day. Эксперты eMarketer оценивали продажи в 2020 году примерно в $10 млрд.

Компания сообщила в четверг, что продажи в Prime Day сторонних продавцов - преимущественно, представителей малого и среднего бизнеса, в этом году были на 60% выше, чем годом ранее.

Клиенты сервиса Prime в этот день смогли сэкономить на покупках более $1,4 млрд, говорится в пресс-релизе Amazon.

Среди наиболее популярных категорий - товары для дома, электроника, пищевые добавки и товары для здоровья. Среди наиболее популярных товаров - "умная" колонка от Amazon Echo Dot, набор "Шлем штурмовика" от Lego и робот-пылесос iRobot Roomba.

Акции Amazon теряют в цене 2% на торгах в четверг. Их стоимость выросла на 78% с начала текущего года.