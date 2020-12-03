«Полиметалл» планирует поиск на ряде месторождений в регионах Казахстана

БАКУ /Trend/ - Компания "Полиметалл" — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане – планирует поиск на ряде площадей в регионах Казахстана, сообщили Trend в компании.

Как сообщил представитель компании, на сегодня компанией ведется поиск на двух площадях в Северном Казахстане в сотрудничестве с АО "Казгеология".

Девятого ноября 2020 года в компании "Полиметалл" сообщили о 25-процентном увеличении рудных запасов месторождения Кызыл в Казахстане до 10,3 миллиона унций золота после первичной оценки запасов "Восточного Бакырчик" в 2,2 миллиона унций золота.

"Кроме того, в 2021 году планируем начать поиск на ряде площадей в других регионах Казахстана", - сказали в компании.

Polymetal International plc (вместе с дочерними компаниями — "Полиметалл", "Компания" или "Группа") с активами в России и Казахстане входит в топ 10 производителей золота и топ 5 производителей серебра в мире. Компания сочетает значительные темпы роста с устойчивой дивидендной доходностью.

(Автор: Наргиз Садыхова)