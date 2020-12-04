В Грузии возрос оборот бизнес-сектора, но уменьшился объем выпуска продукции

На 3 квартал 2020 года, в сравнении с тем же периодом прошедшего года, оборот бизнес-сектора в Грузии вырос на 0,6 процента и составил 29,2 миллиарда лари (8,8 млрд долларов), хотя на 8,8 процента уменьшился показатель производства продукции и окончательно составил 11,6 миллиарда (3,5 млрд долларов). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, говорится в данных Национальной службой статистики Грузии (Сакстат).

По информации Сакстата, в 3 квартале 2020 года 57,1 процента приходится на крупный бизнес, 17,7 процента – на средний, а 25,2 процента – доля малого бизнеса. Немного отличается положение в случае полного производства продукции: на крупный бизнес приходится 40,3 процента производства продукции, средний – 27,6 процента, малый же – 32,1 процента.

Распределение оборота и выпуска по типам объема бизнеса

По сведению статистической службы, в 2020 году уменьшилось количество занятых в бизнесе граждан. В 3 квартале этого года число занятых составило 645,6 тысячи, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7,2 процента меньше. Из общего числа занятых женщины составляют 40,8 процента, а 59,2 процента – мужчины.

В 3 квартале 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число занятых в бизнес-секторе уменьшилось на 250,4 тысячи

В 3 квартале 2020 года самая высокая доля в структуре оборота бизнес-сектора приходится на торговлю – 38,3 процента (с учетом ремонта автомобилей и мотоциклов). На втором месте искусство, развлечения и отдых с долей в 28, 4 процента, следующей идёт обрабатывающая промышленность с долей в 9,7 процента, строительство – 7,9 процента, транспорт и складирование — 4,5 процента, подача электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха с долей в 2,6 процента и оставшиеся 8,7 процента приходятся на другие отрасли.

В 3 квартале 2020 года в производстве продукции бизнес-сектором первое и второе место занимают обрабатывающая промышленность(23,7процента) и строительство (20,7 процента), затем идет торговля (18,8 процента) и транспорт и складирование с долей в 8,3 процента, на другие же отрасли в структуре приходится доля в 28,5 процента.

По информации Сакстата, наибольшая част занятых – 27,5 %, приходится на торговлю, 13 % на перерабатывающую промышленность, 11,1 %– здравоохранение, 9,6 % — строительство, 8,1 % — транспорт и логистику, 4,8 % — пищевую индустрию и 25,9 % — другие секторы.