Jaguar Land Rover собрался стать конкурентом Tesla

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover в ближайшие несколько лет собирается перейти на производство электромобилей и готов стать конкурентом Tesla. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на "Ленту.ru", передает The Business Insider.

В планах компании полностью перейти на электрические двигатели к 2039 году, прекратив вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, 60 процентов продаваемых машин марки Land Rover будут оснащены электрическими силовыми агрегатами к 2030 году.

В течение пяти лет компания представит несколько моделей электрических внедорожников, первый обещают представить уже в 2024-м. Компания намерена сосредоточиться на разработке и внедрении водородных топливных элементов и свести к нулю выбросы двуокиси углерода к 2039 году. Для осуществления планов компания собирается каждый год тратить 2,5 миллиарда фунта стерлингов (3,5 миллиарда долларов).

Jaguar Land Rover c 2008 года принадлежит крупнейшей автомобилестроительной компании Индии Tata Motors. После того как стало известно, что концерн присоединится к стратегии Tata Motors, ее акции на бомбейской бирже выросли на 3 процента.

Ранее в феврале о своем намерении сделать ставку на производство электромобилей и стать конкурентом Tesla объявила Mercedes-Benz. Генеральный директор Daimler (концерн, в который входит Mercedes) Ола Каллениус объявил, что уже к концу десятилетия экологичные машины будут приносить компании столько же выручки, сколько и автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Аналогичные планы есть и у Porsche: к 2025 году электромобили будут составлять до 50 процентов продаж компании, к 2030 году — до 80 процентов. Автопроизводитель планирует инвестировать в разработку экологичных машин 15 миллиардов евро.

За прошедшее десятилетие стоимость батарей для электромобилей упала на 89 процентов за десять лет (с 1110 до 137 долларов за киловатт-час). К 2023 году компании смогут продавать электромобили по таким же ценам, как и обычные машины, считают эксперты. Батареи — самая дорогая часть электромобиля, на которую приходится около 30 процентов от общей стоимости для потребителей.