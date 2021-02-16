Экспорт яблок из Азербайджана в Россию превысит 88 тыс. тонн - АПБ

БАКУ /Trend/ - Совместно с Агентством пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) и соответствующими структурами продолжаются меры по снятию ограничений экспорта яблок из Азербайджанa в Россию.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Агентство.

По этому вопросу были проведены встречи в формате видеоконференции между делегациями АПБ и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации, широкие обсуждения ограничений на экспорт яблок. Также сотрудниками Агентства проведены мониторинги в предприятиях по производству яблок.

В результате переговоров 37 предприятий по производству яблок получили разрешения на экспорт продукции в Россию.

"Прогноз экспорта по этим предприятиям в 2021 году составляет 88,232 тысячи тонн яблок", - говорится в сообщении.

Отметим, что объем экспорта в 2020 году 67 предприятий по производству яблок в Российскую Федерацию составил 66,924 тысячи тонн.

Между Агентством пищевой безопасности и Россельхознадзором продолжаются активные обсуждения в данном направлении.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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