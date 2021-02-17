Министр иностранных дел Узбекистана совершает рабочий визит в ряд стран Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов совершает рабочий визит в Туркменистан, Казахстан и Таджикистан, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Сообщается, что в рамках визита планируется проведение встреч с главами внешнеполитических ведомств этих стран. По плану предусматривается обсуждение состояния и перспектив дальнейшего развития регионального взаимодействия, а также вопросов интеграции Центральной Азии в глобальные экономические процессы и транспортные коридоры.

В целом, рабочий визит по всем вышеупомянутым странам продолжится с 16-18 февраля 2021 года.

Как ранее сообщили Trend в МИД Узбекистана, в 2021 году планируется проведение очередного заседания Совместной узбекско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Заседание будет проведено в столице Узбекистана – Ташкенте.

В Министерстве иностранных дел Узбекистана также рассказали о некоторых деталях сотрудничества между Туркменистаном и Узбекистаном за прошедший год: «В ноябре прошлого года было проведено первое заседание вновь учрежденного Делового совета «Узбекистан-Туркменистан». Кроме того, в июле 2020 года была создана Межпарламентская группа дружбы Олий Мажлиса Республики Узбекистан (парламент) по сотрудничеству с Меджлисом Туркменистана (парламент). Первое заседание межпарламентских групп состоялось 30 ноября 2020 года в формате видеоконференцсвязи.»

«В 2020 году между Узбекистаном и Туркменистаном велась активная работа по созданию региональной системы эффективных экономических и транспортных коридоров. Принимались действенные меры для беспрепятственного передвижения товаров и грузов, следовавших в/или транзитом через территорию двух стран», – подчеркнули в министерстве.

Согласно сообщению, в целях сохранения темпов роста взаимного товарооборота и дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества в 2020 году в формате видеоконференцсвязи проведен ряд встреч и переговоров на различных уровнях.

Отмечается, что главы государств особое внимание уделяют важности взаимодействия на уровне правительств в целях обеспечения эффективной борьбы с распространением коронавирусной инфекции и предупреждения его негативного влияния на двусторонние связи.

«Несмотря на тяжелое испытание пандемией, в 2020 году странам удалось сохранить динамику узбекско-туркменского взаимодействия во всех сферах», – заключили в МИД Узбекистана.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @JeilaAliyeva