Румыния нацелена на расширение партнерства с Туркменистаном в региональных проектах

БАКУ /Trend/ - Туркменистан должен стать первым торговым партнером Румынии в Центральной Азии, сообщили Trend в Министерстве экономики, предпринимательства и туризма Румынии.

В министерстве заявили, что Румыния хочет расширить партнерство с Туркменистаном для развития экономических проектов как на двустороннем, так и на региональном уровне.

Кроме того, румынское министерство отметило стремление своей стороны расширить сотрудничество с Туркменистаном и в других секторах.

"Мы еще раз заявляем, что Румыния хочет расширить сотрудничество в других секторах, кроме природного газа, соответственно в IT, инфраструктуре и строительстве", - заявили в министерстве.

Также Румыния поощряет двустороннее сотрудничество с Туркменистаном в области энергетики и транспорта.

"Для Румынии важно через свои компании получать и выполнять экономические и коммерческие контракты в Туркменистане", - добавили в министерстве.

Более того, говоря о планах на 2021 год, министерство сообщило, что в связи с пандемией Covid-19 в августе 2020 года состоялась только онлайн-встреча сопредседателей Совместной межправительственной комиссии, а именно министра энергетики Румынии Вирджила-Даниэля Попеску и министра финансов и экономики Туркменистана Мухамметгельди Сердарова.

При этом отмечается, что восьмое заседание совместной Межправительственной комиссии было перенесено на 2021 год.

"Онлайн-встреча стала продолжением диалога между нашими странами, призванного внести свой вклад в развитие двустороннего сотрудничества на многих уровнях", - заключили в румынском министерстве.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @JeilaAliyeva