Представитель ЕБРР Ивана Дуарте о конкурсе "Предприниматель года" EY (Интервью) (ФОТО)

Бизнес 12 марта 2021 11:54 (UTC+04:00)
Представитель ЕБРР Ивана Дуарте о конкурсе "Предприниматель года" EY (Интервью) (ФОТО)

Компания EY в скором времени объявит победителя проводимого ею конкурса "Предприниматель года". Это самое престижное среди предпринимателей состязание проводится в Азербайджане второй год к ряду. Оценивает заявки соискателей и выбирает победителя независимое жюри, в которое входят известные представители бизнес-сообщества, топ-менеджеры крупных компаний и сотрудники авторитетных международных финансовых организаций. Мы беседовали с Иваной Дуарте, представителем Европейского Банка Реконструкции и Развития, и спросили ее об участии в работе конкурса.

- Как Вы оцениваете свое участие в конкурсе EY «Предприниматель года»? Узнали ли Вы что-то новое о бизнес сообществе страны?

Я уже второй год кряду являюсь членом независимого жюри конкурса, представляя в нем Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). И я, надо сказать, вдохновлена этим опытом. Все соискатели произвели на меня впечатление своей решимостью и изобретательностью, а, главное, - стремлением сохранять мотивацию и ориентиры, несмотря на тяжелые времена.

- А что Вас особенно поразило в ходе участия в работе конкурса?

Порой мне кажется, что бизнесмены в Азербайджане наделены особым геном предпринимательства, поскольку зачастую ведут дела и даже добиваются успеха во многом интуитивно. Однако, пообщавшись с предпринимателями, которые участвовали в конкурсе, я поняла, что казавшиеся мне спонтанными и интуитивными действия основаны на самом деле на хорошем понимании рынка и бизнес-реальностей, а также личном опыте людей. Так что предпринимательство в Азербайджане – это, конечно же, не врожденный, а приобретённый навык. Ну, и не последнюю роль играет жгучее желание людей добиться успеха, а на Кавказе нет недостатка пассионарности.

- Как Вы вообще оценили бы азербайджанских предпринимателей? Особенно если сравнивать их с бизнесменами в других странах Европы?

Полагаю, что предприниматели в Азербайджане столь же изобретательны и нацелены на успех, как и их коллеги в других странах. Но что особенно отличает местных бизнесменов – это то упорство, с которым они преодолевают разного рода трудности, вызванные несовершенством бизнес климата.

Наглядной иллюстрацией к моим словам является тот факт, что в Азербайджане очень низкий показатель готовности людей вовлечься или заниматься предпринимательской деятельностью. 92% респондентов нашего исследования «Жизнь в переходный период» никогда не пытались открыть свой бизнес. Это выше, чем средний аналогичный показатель (88%) по региону.

Вместе с тем есть и положительная динамика: в 2020 году Азербайджан заметно продвинулся в ежегодном рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса», войдя в 20-ку стран мира, в которых значительно улучшились условия для ведения предпринимательской деятельности.

- В чем их сильные, а возможно, и слабые наших предпринимателей?

Я предлагаю взглянуть на вопрос несколько иначе: давайте лучше охарактеризуем бизнес-среду в целом. Иными словами, все то, что делает жизнь деловых людей проще, а что её затрудняет.

В Азербайджане на рост частного сектора по-прежнему влияет связь не-нефтяного сегмента экономики с нефтяным, а также высокая степень участия государства в энергетических и инфраструктурных отраслях.

Более эффективное использование возобновляемых источников энергии может помочь направить больше природных ресурсов на более прибыльные экспортные рынки, и здесь наблюдается прогресс, так как на стадии разработки находятся несколько проектов по возобновляемым источникам энергии. ЕБРР поддерживает этот процесс и готов рассмотреть возможность финансирования перспективных проектов и хорошо проработанных бизнес-идей.

Кроме того, правительство недавно создало Азербайджанский инвестиционный холдинг, в числе основных задач которого обеспечение более эффективного управления 22 государственными предприятиями, повышение их прозрачности и эффективности.

Что касается частного сектора, не связанного с добывающей отраслью, то на него по-прежнему влияют макроэкономическая нестабильность, нарушения формальных требований и проблемы управленческого толка. Тем не менее, в последние годы я наблюдаю значительные улучшения в этой сфере – теперь компании все охотнее готовы общаться и взаимодействовать с банками.

В прошлом также были достигнуты ощутимые улучшения в таких областях, как таможенная служба, проверки, выдача разрешений и лицензирование, но, к сожалению, некоторые бюрократические ограничения по ведению бизнеса все еще сохраняются.

Среди других хороших новостей – то, что банковский сектор сумел преодолеть последствия предыдущего кризиса, и пока неплохо справляется с трудностями, вызванными пандемией. Так что банки снова готовы оказать поддержку бизнесу, став его надежным финансовым партнером.

- Как Вы думаете, насколько важно развитие малого и среднего бизнеса для экономических реформ и развития Азербайджана?

На мой взгляд, потенциал этого сегмента экономики в вашей стране огромен и остается в значительной степени пока неиспользованным. По данным ОЭСР, в 2018 году МСП обеспечили в Азербайджане лишь 13,4% добавочной стоимости и 42,9% общей занятости по сравнению с 60% добавочной стоимости и 60-70% занятости в странах ОЭСР. Что касается не-нефтяной отрасли Азербайджана, то за тот же период на долю МСП пришлось 23,5% добавленной стоимости и 45% занятости.

Большинство МСП в Азербайджане сосредоточены на деятельности с относительно низкой добавочной стоимостью, такой как торговля и ремонт автомобилей, транспорт и хранение, а также гостиничное и ресторанное обслуживание. Мне кажется, что предприниматель, который сегодня решится на привнесение чего-то нового, еще неиспробованного, окажется на пути к значительному росту в будущем.

Часть этих нововведений – цифровизация и использование новейших технологий. Своевременное и разумное использование технологий может привести к качественным изменениям к лучшему, и те перемены в нашей жизни в эпоху пандемии уже это продемонстрировали.

Переход на цифровые технологии может изменить правила игры для малых предприятий, которые пытаются стать более конкурентоспособными и развиваться. От непрерывной автоматизации до электронной коммерции, от Интернета вещей до микроплатежей – цифровизация открывает множество возможностей и создает единые "правила игры" с крупными компаниями.

Компании малого или среднего размера имеют в этом смысле и некоторое преимущество, ведь они могут быстрее реагировать на меняющиеся обстоятельства и проявлять гибкость и приспосабливаемость к изменениям. ЕБРР предоставляет консультационные услуги, а порой и финансирование для МСП, желающих перейти на цифровые технологии.

Еще одним источником роста производства и движущей силой экономической диверсификации может быть сельское хозяйство. Разумеется, при условии, что правильно налажено производство и обеспечивается устойчивый рост производительности.

И здесь цифровые технологии – от автоматизации сельскохозяйственных машин до датчиков, оценивающих качество почвы и воды – могут способствовать этому самому росту.

- Есть ли у малого и среднего бизнеса шансы в эти непростые времена?

У них не только есть шансы, я считаю, что они просто обязаны противостоять внешним вызовам. Малые и средние предприятия, на долю которых приходится 45% занятости, оставаясь на плаву, выживая и даже становясь сильнее в условиях пандемии, помогают сохранить рабочие места и средства к существованию для миллионов людей.

Вот вам, кстати говоря, один из примеров гибкости и способности оставаться на плаву. Когда в Азербайджане были введены строгие карантинные меры, Pizza Mizza стала одной из первых фирм, незамедлительно отреагировавших на сложившуюся ситуацию.

Круглосуточная, бесконтактная служба доставки пиццы клиентам, а также введение различных скидочных кампаний, позволили Pizza Mizza не просто выжить, но и даже расшириться, прекрасно демонстрируя то, как малый бизнес может процветать в условиях кризиса, на ходу меняя сложившиеся подходы к клиентскому обслуживанию и своевременно внося изменения.

ЕБРР при финансовой поддержке Евросоюза консультировал эту компанию, чтобы помочь ей в продвижении своего бренда и выработке программы по поощрению лояльности клиентов, таким образом, увеличивая продажи и создавая новые рабочие места.

- Что бы Вы посоветовали предпринимателям?

Что бы вы ни делали, переходите на экологическую модель и цифровизацию. Европейский Союз называет это двойным переходом.

Это единственный способ, который гарантирует успех в будущем, обеспечивает актуальность и жизнеспособность бизнеса.

Переход на экологическую модель и использование меньшего количества физических ресурсов требует цифровой трансформации, которая, в свою очередь, должна быть экологически безопасной.

Представитель ЕБРР Ивана Дуарте о конкурсе "Предприниматель года" EY (Интервью) (ФОТО) - Gallery Image
Представитель ЕБРР Ивана Дуарте о конкурсе "Предприниматель года" EY (Интервью) (ФОТО) - Gallery Image
Представитель ЕБРР Ивана Дуарте о конкурсе "Предприниматель года" EY (Интервью) (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представитель ЕБРР Ивана Дуарте о конкурсе "Предприниматель года" EY (Интервью) (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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