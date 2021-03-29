Объем инвестиций из Словакии в Грузию растет
БАКУ /Trend/ - Словакия во втором квартале 2020 года заняла 5-е место в списке крупнейших инвесторов Грузии.
Об этом сообщили Trend в министерстве иностранных дел Словакии.
Было отмечено, что большая часть инвестиций принадлежит компании Gino Holding.
Согласно источнику, создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Грузией и, таким образом, устранение тарифных и нетарифных барьеров стало отправной точкой для интенсификации торговых отношений также между Словакией и Грузией.
"С тех пор объем инвестиций постепенно растет с каждым годом, и, несмотря на пандемию в 2020 году и низкий приток прямых иностранных инвестиций в Грузию в целом, предварительные данные показывают, что объем инвестиций Словакии в 2020 году составил около 15 миллионов евро", - добавили в министерстве.
Однако следует отметить, что товарооборот между Словакией и Грузией все еще не соответствует потенциалу экономики обеих стран и в 2020 году составил всего около 16 миллионов евро, добавил источник.
Двусторонние отношения между Грузией и Словакией, а также сотрудничество в рамках международных организаций динамично развиваются. Правовую основу для плодотворного сотрудничества составляют до 10 международных договоров и несколько межведомственных соглашений.
(Автор: Тамилла Мамедова)