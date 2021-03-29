Объем инвестиций из Словакии в Грузию растет

БАКУ /Trend/ - Словакия во втором квартале 2020 года заняла 5-е место в списке крупнейших инвесторов Грузии.

Об этом сообщили Trend в министерстве иностранных дел Словакии.

Было отмечено, что большая часть инвестиций принадлежит компании Gino Holding.

Согласно источнику, создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Грузией и, таким образом, устранение тарифных и нетарифных барьеров стало отправной точкой для интенсификации торговых отношений также между Словакией и Грузией.

"С тех пор объем инвестиций постепенно растет с каждым годом, и, несмотря на пандемию в 2020 году и низкий приток прямых иностранных инвестиций в Грузию в целом, предварительные данные показывают, что объем инвестиций Словакии в 2020 году составил около 15 миллионов евро", - добавили в министерстве.

Однако следует отметить, что товарооборот между Словакией и Грузией все еще не соответствует потенциалу экономики обеих стран и в 2020 году составил всего около 16 миллионов евро, добавил источник.

Двусторонние отношения между Грузией и Словакией, а также сотрудничество в рамках международных организаций динамично развиваются. Правовую основу для плодотворного сотрудничества составляют до 10 международных договоров и несколько межведомственных соглашений.

(Автор: Тамилла Мамедова)