В Китае открылся еще один Торговый дом Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В китайском городе Чиндао открылся Торговый дом Азербайджана при поддержке азербайджанского министерства экономики и при организации торгпредства при посольстве в Пекине.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

По данным ведомства, в открытии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в КНР Акрам Зейналлы, торговый представитель Теймур Надироглу, а с китайской стороны - член постоянного комитета городского правительства Чиндао Лю Цяньсун.

"В Торговом доме Азербайджана, расположенном на территории площадью 245 квадратных метров, представлены 45 видов отечественной продукции и инвестиционный, транспортный, транзитный и туристический потенциал нашей страны", - говорится в сообщении.

Это третий по счету Торговый дом Азербайджан, открытый в Китае.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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