Казахстанско-грузинский экономический союз способствует углублению экономических связей – почетный консул

БАКУ / Trend / - Казахстанско-грузинский экономический союз позволит устранить существующие барьеры, что будет способствовать углублению экономических и культурных связей, сказал Trend почетный консул Республики Казахстан в Грузии Георгий Джахуташвили.

Казахстанско-грузинский экономический союз был создан 26 марта 2021 года по совместной инициативе Посольства Казахстана в Грузии и казахстанско-грузинского бизнеса. Основная миссия союза – углубление экономических и торговых отношений между двумя странами и реализация совместных мероприятий, направленных на инвестиции, туризм, социальные и культурные мероприятия.

Оценивая роль казахстанских инвестиций в грузинской экономике и потенциал Грузии после 2020 года, он отметил, что в целом нет альтернативы иностранным инвестициям в развитии экономики Грузии и кризис COVID-19 2020 года подчеркнул этот момент.

"Все страны превратились в конкурентов инвестиционных рынков в восстанавливающихся экономиках. 2020 год – не лучший период для оценки объемов инвестиций", – сказал он.

По словам Джахуташвили, казахстанские инвестиции в Грузию осуществляются с 2006 года, и их сумма, согласно данным Национального статистического управления (Геостат), составляет около 240 миллионов долларов, что имеет эффект умножения и дает почти 5 процентов ВВП.

"Этой цифры достаточно, чтобы оценить роль казахстанских инвестиций в экономике Грузии. Для стабильного развития Грузии требуется ежегодно 2 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций", – отметил он.

Учредителями Казахстанско-грузинского экономического союза являются бизнес-компании и корпорации, работающие с участием Kazakh Capital на грузинском рынке: Silk Road Group, Halyk Bank Georgia, Capitol Group, Rompetrol, Batumi Oil Terminal, Air Astana и GK Logistics. В Грузии с Kazakh Capital работают до 30 компаний с общим объемом инвестиций 450 миллионов долларов.

(Автор: Мамедова Тамилла. Редактор: Надир Насиров)