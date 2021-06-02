Греция обнародовала данные по товарообороту с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Грецией и Туркменистаном постепенно рос в последние годы, сообщили Trend в греческом МИД.

"В прошлом году греческий импорт из Туркменистана вырос на 80 процентов по сравнению с 2017 годом и достиг 40 миллионов евро. При этом экспорт Греции в Туркменистан достиг 2,1 миллиона евро в 2020-м, увеличившись на 10 процентов по сравнению с 2017 годом", - сказали в министерстве.

В прошлом году Греция в основном экспортировала в Туркменистан мрамор и плетеные изделия, а импортировала из этой страны нефтяные масла.

Как ранее сообщили Trend в греческом МИД, Греция заинтересована в укреплении двусторонних экономических отношений с Туркменистаном в новых сферах, а именно: переработка минеральных масел, энергетика и ВИЭ, сельскохозяйственное оборудование, молочные продукты, продукция рыболовства, медицинские услуги, потребительские товары личной гигиены, мебель и обувь.

В 2019 году товарооборот между Грецией и Туркменистаном составил 51,8 миллиона евро.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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