Азербайджан ведет переговоры по привлечению инвестиций в ненефтяной сектор

БАКУ /Trend/ - Представители Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) проводят встречи с рядом иностранных компаний и структур по вопросу привлечения инвестиций в ненефтяной сектор в рамках XXIV Международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге, сообщает Trend со ссылкой на AZPROMO.

Основной целью международного экономического форума, в котором ежегодно принимают участие официальные лица и представители бизнеса многих стран мира, является развитие взаимного сотрудничества, а также проведение дискуссий между различными государствами и структурами по вопросу расширения экономических, торговых и инвестиционных возможностей.

В первый день мероприятия представители компаний Hassad Food, Qatar Free Zone Authority, Qatar Diar, Qatar Development Bank, Qatar Investment Authority провели переговоры по вопросам инвестиций, двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов.

XXIV Международный экономический форум продлится до пятого июня.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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