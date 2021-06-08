В Азербайджане на аукционе приватизирован ряд объектов госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана восьмого июня 2021 года провела очередной аукцион, на котором было приватизировано четыре объекта государственного имущества.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство, приватизированные в ходе аукциона малые государственные предприятия и недостроенные объекты находятся в Огузском, Ярдымлинском и Бардинском районах Азербайджана.

Сообщается, что на проводимом аукционе также был приватизирован принадлежащий государству пакет акций Ali Bayramli Aqrotemir, который находится в Ширванском районе.

Отметим, что желающие участвовать в подобных аукционах могут не только разместить электронный заказ на выбранный объект госимущества, но и присоединиться к торгам в режиме онлайн.

Заинтересованные участники могут посетить Пространство оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана в день аукциона, а также наблюдать за ходом торгов без регистрации посредством электронных ресурсов.

Напомним, что лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте Госслужбы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az должны пройти регистрацию и оплатить задаток в размере 10 процентов от начальной аукционной цены объекта, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона можно присоединиться к торгам, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел «Электронный аукцион».

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni