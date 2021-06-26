Движение предпринимателей Франции назвало возможные сферы сотрудничества с Туркменистаном
БАКУ /Trend/ - Туркменистан и французские компании могут сотрудничать в таких сферах, как сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, коммунальные услуги и инфраструктура.
Об этом сообщил Trend главный операционный директор Движения предпринимателей Франции MEDEF International Богдан Гаден-Феертчак.
"Власти Туркменистана также могли бы извлечь пользу из ноу-хау и решений французских компаний в области проектирования и эксплуатации надежной и эффективной инфраструктуры", - сказал Богдан Гаден-Феертчак.
По его словам, сотрудничество с Францией в указанных сферах может охватывать коммерческие, технические и учебные аспекты.
"Частный сектор Франции уделяет большое внимание ориентирам и приоритетам, которые туркменские власти разрабатывают для социально-экономического развития страны как на национальном уровне, так и для регионального развития", - сказал главный операционный директор.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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