БАКУ /Trend/ - В 2021 году прогнозируется рост экономики Кыргызстана на 3,8 процента, а в 2022-м — на 6,4 процента, собщает Trend со ссылкой на 24kg.

Глава миссии фонда в Кыргызстане Николоз Гигинеишвили рассказал бюллетеню IMF Country Focus о влиянии пандемии на экономику и о том, как МВФ поддержал ее восстановление. Он отметил, что Кыргызстан значительно пострадал от пандемии COVID-19. Пандемия привела к сокращению производства на 8,6 процента в 2020 году, значительной потере рабочих мест и росту бедности.

Больше всего пострадали трудоемкие отрасли экономики. Туризм упал почти на 80 процентов. Существенно пострадали транспорт, торговля и строительство.

«Инфляция увеличилась с 3 процентов в 2019 году до примерно 10 процентов в 2020-м, в основном из-за обесценивания валюты и повышения цен на импортируемые продукты питания. Государственный долг увеличился на 16 процентов — до 68 процентов ВВП, отражая более низкий объем производства, более высокий бюджетный дефицит и обесценивание валюты. По оценкам Всемирного банка, бедность увеличилась с 20 процентов до 31 процента по мере снижения доходов и роста безработицы», — рассказал Николоз Гигинеишвили.

Он отметил, что власти Кыргызстана оперативно отреагировали на пандемию COVID-19 и приняли меры для защиты здоровья населения и смягчения экономических последствий пандемии. Но коронавирус все еще присутствует в стране и риск возобновления пандемии сохраняется.

Недостаточное снабжение вакцинами и недостаточное финансирование остаются серьезными проблемами.

«Как только кризис системы здравоохранения будет остановлен, мы ожидаем, что жизнь постепенно вернется в нормальное русло: фирмы начнут работать, люди вернутся на рабочие сеты, границы откроются, возобновятся торговля и поездки. На этом сценарии мы прогнозируем рост ВВП Кыргызстана», - заключил представитель МВФ.