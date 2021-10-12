МВФ повысил прогнозы по росту ВВП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По итогам 2021 года рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне трех процентов, сообщает Trend со ссылкой на октябрьский доклад World Economic Outlook Международного валютного фонда (МВФ).

Отметим, что в предыдущем докладе МВФ этот показатель прогнозировался на уровне 2,3 процента.

В 2022 году рост ВВП Азербайджана ожидается на уровне 2,3 процента по сравнению с показателем в 1,7 процента, указанном в апрельском докладе. По прогнозам МВФ, ВВП Азербайджана вырастет на 1,7 процента в 2026 году.

Профицит платежного баланса составит 7,8 процента ВВП в 2021 году по сравнению с показателем в 1,1 процента в предыдущем отчете, а в 2022 году профицит платежного баланса составит 7,7 процента ВВП против 0,5 процента в апрельском докладе. В 2026 году этот показатель прогнозируется на уровне 4,3 процента.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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