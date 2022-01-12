ВБ огласил прогнозы по реальному росту ВВП Азербайджана в 2022-2023 гг.

БАКУ /Trend/ - Реальный рост ВВП Азербайджана в 2022 и 2023 годах прогнозируется на уровне 3,1 и 2,7 процента соответственно. Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете Всемирного банка (ВБ).

Отметим, что ВБ в своем июньском отчете прогнозировал эти показатели на уровне 3,9 и 3,6 процента.

Согласно данным Всемирного банка, ВВП Азербайджана вырос на 5 процентов по итогам 2021 года по сравнению со снижением на 4,3 процента в 2020 году.

Как говорится в отчете, экономический рост Азербайджана останется выше среднего показателя за 2010–2019 годы за счет развития неэнергетического сектора, роста инвестиций и стабильного роста энергетического сектора в соответствии с квотами ОПЕК+, а также более высокого уровня производства природного газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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