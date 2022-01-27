ЕС делится с Азербайджаном опытом в развитии агротуризма - Петер Михалко

БАКУ /Trend/ - ЕС делится с Азербайджаном опытом в развитии агротуризма.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг глава представительства Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко на инвестиционнoм форумe Агро-Туризм.

По его словам, сегодня в мире растет популярность агротуризма.

В странах ЕС, где агротуризм наиболее развит, спрос на услуги в этой сфере в последние 10 лет выросли на 60 процентов, сказал глава представительства.

Именно агротуризм, по мнению Михалко, может помочь в развитии сельских регионов Азербайджана, так как это даст возможность задействовать проживающую там молодежь.

«Мы делимся опытом с нашими азербайджанскими коллегами, чтобы дать им возможность больше узнать о потенциале развития агротуризма в Азербайджане», - сказал он.

Форум организован в рамках проекта Agri-Vision, финансируемого ЕС и реализуемого Фондом Евразийского партнерства и Фондом конституционных исследований.

Основная цель форума - стать платформой для фермеров и поставщиков услуг из Лянкяранско-Астаринского экономического района для предоставления стратегий развития туризма и бизнес-планов потенциальным инвесторам.