Kapital Bank продолжает обслуживать клиентов по операциям с российским рублем
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Kapital Bank продолжает обслуживать клиентов по операциям с российским рублем, сказал во вторник Trend глава пресс-службы Kapital Bank Парвиз Садраддинов.
По его словам, ограничений по операциям с российским рублем нет.
"В настоящее время валютная позиция Kapital Bank включает операции в российских рублях", - добавил глава пресс-службы.
Отметим, что в России в последние дни резко выросла волатильность национальной валюты: в отдельных банках доллар США подорожал с порядка 80 до 140-190 рублей.
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года до 20 процентов годовых.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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