БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Kapital Bank продолжает обслуживать клиентов по операциям с российским рублем, сказал во вторник Trend глава пресс-службы Kapital Bank Парвиз Садраддинов.

По его словам, ограничений по операциям с российским рублем нет.

"В настоящее время валютная позиция Kapital Bank включает операции в российских рублях", - добавил глава пресс-службы.

Отметим, что в России в последние дни резко выросла волатильность национальной валюты: в отдельных банках доллар США подорожал с порядка 80 до 140-190 рублей.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года до 20 процентов годовых.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)