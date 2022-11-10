Казахстан начнет экспортировать нефть по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2023 года Казахстан начнет экспортировать 1,5 млн тонн нефти по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил журналистам в кулуарах сената премьер-министр Алихан Смаилов.

«Через Баку – Тбилиси – Джейхан у нас сейчас есть договоренность с 1 января следующего года грузить 1,5 млн тонн нефти в этом направлении. И прорабатывается дальнейшее его увеличение до 6-6,5 млн тонн. По железнодорожным возможностям сейчас ТШО закупило, удвоило количество вагонов-цистерн и уже начаты пилотные отгрузки по железной дороге в сторону Батуми и Узбекистана», - рассказал Смаилов.

В целом, отметил он, по диверсификации экспорта нефти у правительства разработана специальная дорожная карта. В частности, это направление через Актауский порт на порт Баку и оттуда – в направлении Баку – Тбилиси – Джейхан. Кроме того, речь идет о направлениях Баку – Супса и Баку – Батуми, где у Казахстана есть свой терминал. Плюс есть направление по железной дороге из Атырау в сторону Батуми и в сторону Узбекистана. А также есть направление в КНР.

«По всем этим направлениям сейчас ведется работа по расширению и по увеличению потенциала экспорта нефти по данным направлениям», - уточнил глава кабмина.

Смаилов заверил, что со стороны «коллег из соседних стран есть полное понимание и поддержка в этом вопросе», поэтому они готовы предоставить Казахстану свои транзитные возможности и готовы сотрудничать.