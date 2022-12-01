Доля субъектов МСБ в ВВП Азербайджана ежегодно растет - Мамед Мусаев

БАКУ /Trend/ - Доля субъектов малого и среднего бизнеса в ВВП Азербайджана ежегодно растет.

Об этом сказал в четверг президент Национальной конфедерации предпринимателей̆ Азербайджана Мамед Мусаев в ходе церемонии открытия международного мероприятия на тему «Расширение возможностей МСП, диверсификация экономики и «зеленый рост», передает Trend.

По его словам, одним из приоритетных направлений развития является «зеленый рост», что нашло свое отражение в национальной стратегии.

«На освобожденных территориях создание зоны «зеленого роста» создает дополнительные источники экономического роста. Также интеграция Карабахского экономического района создает дополнительный рост ВВП», - сказал он.

Мусаев отметил, что поддержка предпринимательству оказывается как в крупных городах, так и в регионах страны.

«Мы нацелены на устойчивое развитие этой сферы и в районах Азербайджана», - добавил он.