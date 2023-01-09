Азербайджан значительно увеличил импорт одежды из Турции

БАКУ /Trend/ - Экспорт одежды из Турции в Азербайджан по итогам 2022 года составил 71,028 миллиона долларов, что на 39,2 процента больше, чем в 2021 году, передает Trend со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции.

В течение декабря 2022 года Азербайджан импортировал из Турции одежду на сумму 9 миллионов долларов, что на 91,8 процента больше, чем в 2021 году.

В январе – декабре 2022 года Турция увеличила экспорт готовой одежды на 4,8 процента до 21,2 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили TurkicWorld в Министерстве торговли Турции.

"В декабре прошлого года Турция экспортировала готовую одежду на сумму 1,7 миллиарда долларов, что на 5,5 процента меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за последние 12 месяцев (декабрь 2021-декабрь 2022) Турция экспортировала готовую одежду на сумму 21,2 миллиарда долларов.