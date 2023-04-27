Кредитная линия с льготным периодом для предпринимателей от Azer Turk Bank

Проект кредитной карты «Sahibkar», от государственного Azer Turk Bank, облегчил представителям бизнеса использование продуктов и услуг, предоставляемых банком, а также упростил доступ к финансированию.

Посредством кредитной карты «Sahibkar» банк предлагает предпринимателям кредитную линию с льготным периодом и привилегированной годовой процентной ставкой.

Таким образом, данная кредитная линия с льготным периодом до 40 дней оформляется в размере 80% от ежемесячного дохода предпринимателя. Максимальная сумма линии составляет 5000 манатов, и она предоставляется без требования к наличию поручителя или обеспечения.

Кредитную карту «Sahibkar» от Azer Turk Bank можно оформить онлайн, посетив веб-сайт банка.

С более подробной информацией об услугах и продуктах банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 3000 945 или позвонив в колл-центр банка по номеру 945.