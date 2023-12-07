ОЭСР поддерживает Азербайджан в управлении водными ресурсами

БАКУ/Trend/ - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) поддерживает Азербайджан в экономических и финансовых аспектах управления водными ресурсами, сообщили Trend в ОЭСР.

Источник в ОЭСР отметил, что на последней встрече обсуждались ключевые результаты, касающиеся роли воды как инструмента "зеленого" роста.

"Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обязалось пересмотреть и доработать водную стратегию страны, способствуя ее согласованию с ЕС. Была обсуждена Рамочная директива по водным ресурсам и руководящие принципы интегрированного управления водными ресурсами. Достигнута договоренность завершить разграничение бассейновых районов и создать благоприятную среду для более широкого применения бассейнового подхода к управлению посредством Планов управления речными бассейнами. Была подчеркнута необходимость применения приоритетного и справедливого распределения воды с должным вниманием к потребностям экосистем и экологических потоков и при поддержке гибких экономических инструментов", - сказали в ОЭСР.

Кроме того, по словам источника, была подчеркнута важность соглашения с водопользователями учитывать экономические аспекты воды, чтобы обеспечить правильную оценку выгод и затрат на управление водными ресурсами.

"В ходе встречи была отмечена значимость поддержки дальнейшего трансграничного сотрудничества посредством, например, более активного и совместного мониторинга водных ресурсов и обмена информацией, а также пересмотра существующего подхода и правовой основы для управления данными о водных ресурсах и окружающей среде, чтобы сделать их более доступными для заинтересованных сторон", - добавил источник.

X: @Lyaman_Zeyn