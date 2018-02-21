«Южный газовый коридор» превратит Италию в газовый центр Европы

21 февраля 2018 23:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ -Азербайджан является важным поставщиком нефти для ряда европейских стран, в том числе и для Италии, и после реализации проекта «Южный газовый коридор» станет поставщиком природного газа. Об этом сказал посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде на конференции "Follow the Energy - Роль Италии в большой энергетической игре Европы" в Риме.

Посол рассказал об истории нефтегазовой промышленности Азербайджана, о вкладах нашей страны в нефтегазовую промышленность мира, об энергетической стратегии и роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы. Проект «Южный газовый коридор», в том числе Трансадриатический газопровод стали основной темой обсуждения на конференции. Выступившие на мероприятии подчеркнули стратегическое значение этого проекта с точки зрения энергетической безопасности Европы, диверсификации источников энергии и маршрутов, а также становления Италии центром природного газа в Европе.

В работе конференции приняли участие парламентарии Италии, главы компаний, работающих в энергетическом секторе, известные ученые и исследователи по энергетике.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Текст: Али Гасымов)

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