В Азербайджане практически завершилось строительство карбамидного завода SOCAR

25 апреля 2018 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работы по строительству карбамидного завода азербайджанской госкомпании SOCAR завершены на 99,2 процента, сообщил директор завода Хаял Джафаров в ходе третьего Международного форума SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия" в среду в Баку.

По словам директора завода, инжиниринговые работы и закупка оборудования завершены на 100 процентов, строительные работы - на 97 процентов, гражданские работы - на 99,88 процента, монтаж оборудования - на 96,7 процента.

"Планируется завершить все монтажные работы во втором квартале. В начале мая мы приступим к пуско-наладочным работам. Уже произведен запуск некоторых насосов и других элементов в пробном режиме, идет тестирование деятельности определенных систем. Сдача проекта под ключ ожидается в четвертом квартале текущего года", - сказал Джафаров.

Директор завода отметил, что в августе-сентябре будет получен первый вспомогательный продукт - аммиак.

"После этого начнет работу секция по производству карбамида, и первый карбамид под брендом Made in Azerbaijan будет получен в октябре-ноябре", - сказал Джафаров.

Завод будет производить 1200 тонн аммиака и впоследствии две тысячи тонн карбамида в сутки. Часть производства планируется поставлять на внутренний рынок (150 тысяч тонн с потенциальным ростом до 200 тысяч тонн, или 30 процентов производства). Остальные объемы будут направляться на экспорт, частности в Турцию, Грузию и на рынки Черноморского и Средиземноморского регионов.

Тендер на строительство карбамидного завода выиграла компания Samsung Engineering. Компания Samsung, выступает в роли генерального подрядчика, однако не имеет лицензии на производство аммиака, который будет промежуточным продуктом в процессе производства карбамида. Поэтому также подписаны соответствующие лицензионные соглашения с датской Haldor Topsoe по аммиаку и нидерландской Stamicarbon по карбамиду.

Производство на заводе будет экологически чистым, то есть не предполагается никаких выбросов в атмосферу. Завод будет полностью автономным, электроэнергия будет производиться самостоятельно. Завод будет потреблять электроэнергию в объеме 25-26 мегаватт в час.

Для обеспечения работы карбамидного завода на полную мощность потребуется 1,3 миллиона кубометров газа в сутки.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MTsurkovTrend

Azernews Newspaper
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