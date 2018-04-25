SOCAR освоила свыше 60% кредитных средств в рамках строительства карбамидного завода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта строительства карбамидного завода азербайджанской госкомпании SOCAR освоено 320 миллионов евро из 500-миллионного кредита зарубежных банков, сообщил директор завода Хаял Джафаров в ходе третьего Международного форума SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия" в среду в Баку.

По словам директора завода, общая стоимость строительства завода оценивается в 770-780 миллионов евро. "Срок окупаемости завода оценивается в семь-восемь лет при нынешних ценах на карбамид", - сказал Джафаров.

На начальном этапе финансирование строительных работ осуществлялось из государственного бюджета, и до начала 2015 года было выделено порядка 210 миллионов манатов, еще 60-65 миллионов евро было выделено SOCAR. Но позже было принято решение перейти на проектное финансирование, и были начаты переговоры с банками. В результате корейский Eximbank открыл кредитную линию в 500 миллионов евро под госгарантии Азербайджана для того, чтобы завершить строительство. Eximbank непосредственно предоставляет 251 миллион евро и 249 миллионов евро выделяют три коммерческих банка при поддержке Eximbank - UniCredit, Societe Generale и Deutsche Bank.

Завод будет производить 1200 тонн аммиака и впоследствии две тысячи тонн карбамида в сутки. Часть производства планируется поставлять на внутренний рынок (150 тысяч тонн с потенциальным ростом до 200 тысяч тонн, или 30 процентов производства). Остальные объемы будут направляться на экспорт, в частности в Турцию, Грузию и на рынки Черноморского и Средиземноморского регионов.

Тендер на строительство карбамидного завода выиграла компания Samsung Engineering. Компания Samsung выступает в роли генерального подрядчика, однако не имеет лицензии на производство аммиака, который будет промежуточным продуктом в процессе производства карбамида. Поэтому также подписаны соответствующие лицензионные соглашения с датской Haldor Topsoe по аммиаку и нидерландской Stamicarbon по карбамиду.

Производство на заводе будет экологически чистым, то есть не предполагается никаких выбросов в атмосферу. Завод будет полностью автономным, электроэнергия будет производиться самостоятельно. Завод будет потреблять электроэнергию в объеме 25-26 мегаватт в час.

Для работы карбамидного завода в полную мощь потребуется 1,3 миллиона кубометров газа в сутки.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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