SOCAR огласила сроки создания оператора для проекта газопровода IAP (Эксклюзив)

27 июля 2018 07:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для реализации проекта Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), предполагающего поставки азербайджанского газа в Европу, до конца 2018 года будет создана компания. Об этом Trend сказал глава компании SOCAR Balkan Мурад Гейдаров.

Напомним, что ранее процесс создания компании планировалось завершить до сентября 2018 года.

"Эти планы могут быть реализованы не ранее чем после сентября", - сказал глава SOCAR Balkan, отметив, что в целом процесс реализации IAP продвигается нормально.

Отметим, что SOCAR не является участником проекта, однако выступает техническим консультантом, сотрудничает с участниками и оказывает им помощь. "А создание проектной компании будет очень большим шагом в развитии проекта", - сказал Гейдаров.

Создание компании для реализации проекта IAP предусмотрено в письме о намерениях, подписанном компаниями Plinacro (Хорватия), Albgaz (Албания) и Montenegro Bonus (Черногория). Документ был подписан в рамках четвертого заседания Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку.

Отметим, что трубопровод IAP в албанском городе Фиери планируется подключить к Трансадриатическому газопроводу (ТАР), который предназначен для поставок азербайджанского газа в Европу. Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в несколько государств Юго-Восточной Европы.

Трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубических метров газа в год.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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