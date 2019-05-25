США призывают Туркменистан подключиться к ЮГК

БАКУ /Trend/ - Госдепартамент США позитивно оценивает подписание в прошлом году Конвенции о статусе Каспийского моря и призывает Туркменистан воспользоваться достигнутыми договоренностями каспийских государств для подключения к "Южному газовому коридору", что даст этой стране позитивный импульс к развитию.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала РИА Новости в кулуарах Каспийского форума заместитель помощника госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк.

"Мы считаем, что соглашение по статусу Каспийского моря – позитивный шаг вперед. Считаем, что экспортный коридор с Туркменистаном имеет смысл [строить]. Они [Туркменистан] сейчас экспортируют [газ] в Китай, у них есть потенциал и это будет прекрасно, если они будут связаны с Европой через Азербайджан или другие страны", - сказала Оудкирк.

По ее мнению, это привнесет дополнительную конкуренцию на рынок. "Мы бы хотели, чтобы Туркменистан был способен реализовать все возможные опции. Это решение за Туркменистаном. Как я отметила ранее, Туркменистан зависит от одного потребителя, но его экономика может получить более активную поддержку", - сказала Оудкирк.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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